NYT: Трамп в 2017 году спрашивал у Путина, что он думает об Украине

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Бывший президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в июле 2017 года спрашивал, что он думает о военной помощи Украине. Об этом пишет издание The New York Times.

Согласно данным издания, во время диалога Трамп заявил о планах поставлять вооружение Украине и спросил: "Что вы думаете?". На это Путин ответил, что данный шаг станет ошибкой, а Трамп не стал возражать.

Кроме того, издание сообщает, что президенты обсуждали Украину и по телефону в январе 2017 года. Тогда Путин рассказывал о коррупции, процветающей на Украине, в то время как Трамп "реагировал сдержанно", не соглашаясь с собеседником, но и не защищая Украину.

Ранее стало известно, что Трамп провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским 27 сентября. Во время переговоров республиканец пообещал, что в случае переизбрания сможет урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Он заверил, что постарается найти решение, которое устроит обе стороны.

Зеленский, в свою очередь, затронул тему американских выборов и попытался убедить экс-президента страны в том, что не относится к противникам республиканцев.