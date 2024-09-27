Политолог Светов назвал основные цели встречи Трампа и Зеленского

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Дональд Трамп мог согласиться на встречу с Владимиром Зеленским под давлением своих советников. Такое предположение в разговоре с Москвой 24 сделал политолог Юрий Светов.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии сообщил, что собирается увидеться с президентом Украины 27 сентября в 09:45 по местному времени (16:45 мск) в Нью-Йорке. При этом Трамп не раз критиковал нынешнего президента США Джо Байдена за то, что его администрация отправляет Киеву огромные деньги.

По словам политолога, вокруг самой возможности этой встречи было достаточно много интриг и домыслов.

"Я даже думал, она не состоится. Но, вероятно, на Трампа было оказано очень сильное давление со стороны советников. Видимо, убедили увидеться, чтобы не пугать, что в случае своего избрания он сразу же прервет всякие отношения с режимом Зеленского", – пояснил Светов.





Юрий Светов политолог Зеленский же пытается хотя бы как-то выстроить отношения с Трампом, опасаясь, что у того есть реальные шансы победить на выборах.

Эксперт пояснил, что у Зеленского испорчены отношения с Трампом еще с тех времен, когда последний был президентом США.

"У него были проблемы из-за Украины, и во многом в этих историях оказался замешан ее президент. Кроме того, когда Зеленский собирался поехать в Штаты, он был нацелен на встречу с Байденом и Камалой Харрис (вице-президент и кандидат в президенты от демократов. – Прим. ред.). При этом позволил себе выпад в адрес Трампа, заявив, что тот мало что понимает в процессе примирения на Украине", – указал эксперт.

По мнению политолога, после возвращения на родину Зеленский будет гордиться своей поездкой в Америку и на этом фоне требовать продолжения поддержки Киева. Эксперт также предположил, что будет с конфликтом на Украине в случае победы Трампа на предстоящих выборах в ноябре.





Юрий Светов политолог Боевые действия точно так же будут продолжаться. Может, Трамп меньше денег даст, начнет контролировать жестче. Мы должны помнить, что сказал Владимир Путин: санкции против РФ были введены Трампом, и поставки вооружений Украине тоже шли при нем, когда еще не было СВО.

Ранее политолог Малек Дудаков не исключил, что в будущем на Трампа может быть совершено еще одно покушение. По его мнению, либеральные СМИ начали вести мощную пропаганду против России и кандидата от Республиканской партии. На этом фоне активизируются проукраинские демократы, которые и решаются совершить покушение на политика, объяснил Дудаков.

