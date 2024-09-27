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Визит президента Украины Владимира Зеленского в США обставлен американскими властями как "заправское голливудское шоу". Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Бывшему актеру дали выступить с трибуны Всемирной организации, затем провели по высоким вашингтонским кабинетам. Представители администрации повторяли снова и снова, что "Украина должна победить", – приводятся слова посла в телеграм-канале дипмиссии.

Антонов добавил, что Киеву посулили очередные миллиарды долларов из кармана американского налогоплательщика, а также рекордные объемы вооружения. Кроме того, были анонсированы новые антироссийские санкции.

Одновременно с этим в Белом доме стараются умолчать, что главный результат подобной демонстрации "лидерства" США заключается в дальнейшем затягивании конфликта.

"Под аплодисменты местных политиков будет продолжать литься кровь солдат и мирных жителей. Взрываться мосты, школы и жилые дома. Это, видимо, и есть суть пресловутого "плана победы" Зеленского", – заявил российский дипломат.

Он отметил, что США давно превратились в де-факто сторону текущего конфликта, оказывая помощь ВСУ и стимулируя их на различные преступные провокации, например, на вторжение в Курскую область.

Американские власти пытаются "извратить правду", заявляя, что Москва не хочет мира и не пыталась его добиться. Однако это Вашингтону выгодно продолжение боевых столкновений ради стратегического поражения РФ, считает посол.

Антонов призвал власти США осознать, что российская сторона никогда не отступит от требования учитывать свои национальные интересы.

Зеленский представил свой "план победы" президенту США Байдену в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В Белом доме назвали этот план набором инициатив, который предстоит обсудить главам двух стран на встрече в Германии в октябре.

В Верховной Раде Украины также заявляли, что визит Зеленского в США может стать провальным из-за скандала вокруг фактического вмешательства украинского лидера в избирательную кампанию.