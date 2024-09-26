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Визит Владимира Зеленского в США может стать провальным из-за скандала вокруг фактического вмешательства украинского лидера в избирательную кампанию, считает депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Его цитирует РИА Новости.

"Ситуация очень плохая и критическая. Попали снова в избирательную кампанию. Этого делать нельзя вообще", – сказал депутат.

Он подчеркнул, что, если не будет встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом или кандидатом в вице-президенты США Джей-Ди Венсом, визит в Штаты можно будет считать провалом. По словам Гончаренко, без двухпартийной поддержки США Украина проигрывает эту войну.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что визит Зеленского в США с целью шантажа Джо Байдена и его потенциальных преемников может только навредить Киеву и поддержке ВСУ.

По мнению Дубинского, Зеленский хочет добиться для себя выгодных условий поддержки в обмен на помощь кандидату на предстоящих выборах в США. Однако такой "хамский подход" украинского лидера может привести в конечном итоге не к увеличению, а к сокращению поддержки.

Американские конгрессмены уже высказали требование провести полное расследование из-за визита Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании. По их мнению, таким образом он вмешивается в американские выборы, выражая поддержку кампании кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, поскольку посещал завод в компании ее сторонников из Демпартии.

Кроме того, законодатели США указали на тот факт, что безопасность Зеленского по прибытии в Пенсильванию обеспечивалась Секретной службой США и оплачивалась средствами местных налогоплательщиков.