Фото: 123RF/palinchak

Экс-глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским утром в пятницу, 27 сентября.

"Президент Зеленский запросил встречу со мной, и я встречусь с ним завтра утром около 9:45 (16:45 по Москве. – Прим. ред.) в Trump Tower", – цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее республиканец заявил, что после почти трех лет боевых действий Украины больше нет. Трамп считает, что украинским властям следовало пойти на уступки РФ за несколько месяцев до начала спецоперации.

Политик также добавил, что у киевского правительства больше не осталось козырей, которые помогли бы Украине завершить конфликт в ее пользу. Трамп указал на то, что на сегодняшний день эта страна находится в руинах.