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Русские смогли победить Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта, поэтому не стоит ждать поражения России в новых противостояниях, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп на митинге в штате Джорджия. Его выступление приводит сайт "Аргументы и факты".

Он подчеркнул, что на фоне этого исторического факта достаточно абсурдно ждать поражения РФ. Кроме того, Трамп обратил внимание, что США в конфликт России и Украины втянули президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Теперь же, по его словам, Вашингтон не может выйти из этого кризиса.

"Байден говорит: "Мы не уйдем, пока мы не победим". Что будет, если они победят? Они это делают, они воюют", – сказал Трамп.

Он заверил, что в случае его победы на выборах президента США начнут переговоры и страна выйдет из конфликта.

В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что возможное поражение Запада на Украине будет иметь серьезные последствия. Он подчеркнул, что, если Запад не одержит победу в конфликте, Украину ожидает судьба Белоруссии.

"Если мы провалимся на Украине, то мы провалимся везде. Мы не хотим, чтобы Украина сдалась и стала второй Белоруссией. Это должно быть всем понятно", – цитирует его "Радио 1".

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что РФ продолжит проведение спецоперации, если Запад не даст избавиться от киевского режима. Как он отметил, Россия всегда уважала украинцев и считает их братским народом, с которыми ее связывает история. По словам постпреда, несколько миллионов граждан Украины нашли убежище именно в России.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что СВО завершится, как только Москва тем или иным способом достигнет поставленных целей. По его словам, альтернатив такому развитию событий нет.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил о вероятности скорого окончания конфликта. Глава страны подчеркнул, что его план завершения военных действий не предполагает переговоров с Россией.

При этом ранее Зеленский говорил о подготовке переговоров с РФ и указывал, что Украина работает над планом, который станет "стартом и фундаментом" для переговорного процесса в любом формате.

