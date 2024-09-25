Небензя заявил о продолжении СВО, если киевский режим не исчезнет

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

РФ продолжит проведение спецоперации, если Запад не даст избавиться от киевского режима. Об этом сообщает RT со ссылкой на постпреда РФ при ООН Василия Небензю.

Как он отметил, РФ всегда уважала украинцев и считает их братским народом, с которыми ее связывает история. По словам постпреда, несколько миллионов граждан Украины нашли убежище именно в России.

"Но если западный лагерь не позволит избавиться от этой раковой опухоли, которую представляет нынешний киевский режим, мирным путем <...> то мы будем продолжать нашу специальную военную операцию", – сказал Небензя.

Он добавил, что она не завершится, пока все поставленные задачи не будут решены.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что СВО завершится, как только Москва тем или иным способом достигнет поставленных целей. По его словам, альтернатив такому развитию событий нет.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил о вероятности скорого окончания конфликта. Глава страны подчеркнул, что его план завершения военных действий не предполагает переговоров с Россией.

При этом ранее Зеленский говорил о подготовке переговоров с РФ и указывал, что Украина работает над планом, который станет "стартом и фундаментом" для переговорного процесса в любом формате.

