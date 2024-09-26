Трамп заявил, что Украины больше нет

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что после почти трех лет военных действий Украины больше нет. Такое заявление он сделал в ходе выступления на предвыборном мероприятии в Северной Каролине, сообщает "Газета.ру".

"Украины больше нет, это уже не Украина. Невозможно заменить эти города, невозможно вернуть людей. Столько людей пало", – подчеркнул политик.

По его мнению, Киеву нужно было пойти на уступки Москве за несколько месяцев до февраля 2022 года. Трамп уверен, что "любая сделка была бы лучше, чем то, что сейчас".

Экс-президент также отметил, что на восстановление украинских городов уйдут сотни лет. При этом денег на восстановление страны не хватит, даже если весь мир объединится, подчеркнул он.

Кроме того, политик рассказал, что киевские власти из-за нехватки солдат для формирования ВСУ "используют маленьких детей и стариков".

Ранее Трамп заявил, что у властей Киева нет больше козырей, которые помогли бы им завершить конфликт в их пользу. Он указал на то, что сейчас страна находится в руинах.

Кроме того, он обвинил действующего президента США Джо Байдена и вице-президента Штатов Камалу Харрис в развязывании конфликта на Украине, так как, по его словам, именно они предоставили в огромном количестве деньги и боеприпасы Зеленскому. Таких масштабов по поставкам "еще ни одна страна никогда не видела", отметил Трамп.