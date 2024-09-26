Трамп заявил, что у Киева не осталось козырей для завершения конфликта в его пользу

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что у властей Киева нет больше козырей, которые помогли бы им завершить конфликт в их пользу. Его слова приводит агентство Associated Press (AP).

Трамп указал на то, что сейчас страна находится в руинах.

"Если бы президент Украины Владимир Зеленский немного бы уступил еще до начала боевых действий, то никто бы не уехал, каждое здание стояло бы еще 2000 лет", – подчеркнул политик.

Кроме того, он обвинил действующего президента США Джо Байдена и вице-президента Штатов Камалу Харрис в развязывании конфликта на Украине, так как, по его словам, именно они предоставили в огромном количестве деньги и боеприпасы Зеленскому. Таких масштабов по поставкам "еще ни одна страна никогда не видела", отметил Трамп.

Джо Байден недавно объявил о новой военной помощи Украине на 375 миллионов долларов. В новый пакет поддержки войдут боеприпасы для HIMARS и артиллерии, ракеты Javelin, кассетные бомбы и прочие снаряды.

При этом Зеленский, по данным СМИ, хотел встретиться с Трампом во время своего визита в Вашингтон. Однако к моменту прибытия украинского президента в Штаты даты возможных переговоров так и не были назначены.

