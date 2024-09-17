Политолог Дудаков не исключил новых покушений на Трампа

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Исключать новых покушений на кандидата в президенты США Дональда Трампа нельзя, заявил в беседе с радио КП политолог, эксперт по Штатам Малек Дудаков.

Специалист аргументировал свое мнение тем, что до выборов американского президента осталось два месяца. На этом фоне либеральные СМИ начали вести мощную пропаганду, направленную против Трампа и России.

В связи с таким развитием событий начинают активизироваться проукраинские демократы, которые и решаются совершить покушение на политика, считает политолог.

О новой попытке покушения на кандидата в президенты США стало известно 15 сентября. Очевидцы услышали звуки стрельбы около гольф-клуба политика в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Сотрудники Секретной службы вовремя заметили мужчину и задержали его.

В кустах около места происшествия были найдены автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камера. Сам Трамп не пострадал в результате произошедшего. Позже была установлена личность задержанного.

В свою очередь, Байден поручил правительству задействовать все возможности и ресурсы, чтобы обеспечить безопасность Трампу на высшем уровне и на постоянной основе. Он высоко оценил работу Секретной службы и прочих правоохранительных органов.