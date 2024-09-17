Секретная служба США заявила, что подозреваемый в покушении на Трампа не мог его видеть

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Обвиняемый в покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа Райан Уэсли Раут не стрелял и не имел возможности наблюдать за ним, заявил исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу на специальном брифинге, передает Life.ru.

По словам Роу, подозреваемый находился для этого слишком далеко.

Он подчеркнул, что безопасность Трампа поддерживается на уровне, сопоставимом с защитой действующего американского президента Джо Байдена. При необходимости она будет усилена.

Также Роу подтвердил, что угрозы для Трампа в данный момент нет.

О новой попытке покушения на кандидата в президенты США стало известно 15 сентября. Очевидцы услышали звуки стрельбы около гольф-клуба политика в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Сотрудники Секретной службы вовремя заметили мужчину и задержали его.

В кустах около места происшествия были найдены автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камера. Сам Трамп не пострадал в результате произошедшего. Позже была установлена личность задержанного.

В свою очередь, Байден поручил правительству задействовать все возможности и ресурсы, чтобы обеспечить безопасность Трампу на высшем уровне и на постоянной основе. Он высоко оценил работу секретной службы и прочих правоохранительных органов.