Байден заявил, что подозреваемый в покушении на Трампа находится под стражей

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Подозреваемый по делу о предполагаемой попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа находится под стражей. Об этом заявил действующий глава Белого дома Джо Байден.

"Я с облегчением воспринял известие о том, что бывший президент не пострадал", – приводит слова американского лидера РИА Новости.

Байден подчеркнул, что в США нет места политическому и любому насилию. Он высоко оценил работу секретной службы и прочих правоохранительных органов в обеспечении безопасности Трампа и его окружения.

Президент Соединенных Штатов также поручил правительству задействовать все возможности и ресурсы, чтобы обеспечить безопасность его предшественнику на высшем уровне и на постоянной основе.

Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября около гольф-клуба политика в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. В районе клуба раздалась стрельба. Позже выяснилось, что сотрудник секретной службы США открыл огонь по подозреваемому.

Злоумышленник попытался скрыться на автомобиле, однако полицейским удалось задержать его. По данным местных СМИ, задержанным оказался 58-летний Райан Рут. В своих соцсетях он неоднократно выступал в поддержку Украины и Демократической партии США.

Рут просунул дуло своего автомата сквозь цепную ограду у гольф-клуба Трампа и собирался выстрелить в политика. Возле места задержания мужчины обнаружили автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камеру. Сам Трамп сообщил, что остался цел и невредим в результате произошедшего.