ФБР подключилось к расследованию новой попытки покушения на Трампа

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США подключилось к расследованию новой попытки покушения на экс-президента Штатов Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает Fox News.

Агенты ФБР уже прибыли на место происшествия и проводят расследование.

В секретной службе США, в свою очередь, подтвердили, что ее сотрудник открыл стрельбу по вооруженному человеку около гольф-глуба Трампа, пишет РИА Новости. Правоохранители также подтвердили задержание злоумышленника.

Представитель секретной службы добавил, что в кустах рядом с территорией гольф-клуба, где пытался прятаться подозреваемый злоумышленник, нашли автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камеру.

О новой попытке покушения на Трампа стало известно вечером 15 сентября. По данным СМИ, инцидент со стрельбой случился за пределами гольф-клуба политика в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида между двумя неназванными людьми. Один из стрелков был задержан правоохранителями. Сам Трамп остался цел и невредим.

В Белом доме уже проинформированы об инциденте со стрельбой. Действующий президент США Джо Байден "с облегчением" отреагировал на сообщения, что Трамп находится в безопасности.