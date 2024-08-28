В ФБР заявили, что не нашли мотивов покушавшегося на Трампа

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Федеральное бюро расследований (ФБР) до сих пор не установило мотивов покушавшегося на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом в ходе телефонного брифинга заявил высокопоставленный представитель бюро, сообщает РИА Новости.

Представитель бюро рассказал, что расследование продолжается. Также ФБР, с его слов, не нашло доказательств того, что у подозреваемого были соучастники.

Представитель ФБР добавил, что у ведомства нет указаний на то, что к инциденту причастна другая страна. Кроме того, подозреваемый искал в Сети информацию о съездах демократов и республиканцев, а также о действующем американском лидере Джо Байдене. ФБР пока не может однозначно указывать, к какой идеологии принадлежал нападавший. Из имеющихся данных следует, что он изучал политику как левых, так и правых, добавил представитель.

Более того, продолжил он, в крови подозреваемого не нашли следов алкоголя или запрещенных веществ. На крыше нападавший находился около шести минут до того, как его нейтрализовал снайпер секретной службы, уточнили в ведомстве.

Покушение на Трампа случилось во время его выступления в Пенсильвании 13 июля. Из-за выстрела у политика оказалось окровавлено ухо, охрана оперативно окружила его и увела со сцены. Стрелок был ликвидирован.

Как рассказал сам Трамп в интервью американскому предпринимателю Илону Маску, нелегальная миграция спасла ему жизнь. С его слов, в момент выстрела он повернулся направо, чтобы посмотреть на таблицу с данными по нелегальной миграции в Штатах. Именно это, сказал, спасло его. Произошедшее он охарактеризовал как "чудо" и "божье провидение".