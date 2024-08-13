Трамп заявил, что нелегальная миграция "спасла" ему жизнь при покушении

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Нелегальная миграция спасла жизнь кандидату в президенты США Дональду Трампу, заявил политик в интервью американскому предпринимателю Илону Маску, сообщает Life.ru.

Трамп объяснил, что в момент выстрела он повернулся направо, чтобы посмотреть на таблицу с данными по нелегальной миграции в Штатах. Именно это, по его словам, спасло ему жизнь. Произошедшее он охарактеризовал как "чудо" и "божье провидение".

"Для всех очевидно, что то здание должно было быть под контролем", – сказал политик, высказавшись о недостаточной слаженности силовиков в тот день.

Ранее, в преддверии интервью, социальная сеть X подверглась массированной DDoS-атаке. Маск тогда подчеркнул, что проводились меры по ее отключению.

Покушение на Трампа произошло в ходе его выступления в Пенсильвании 13 июля. Из-за выстрела у политика оказалось окровавлено ухо, охрана оперативно окружила его и увела со сцены. Стрелок был ликвидирован.

