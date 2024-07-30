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30 июля, 15:49

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ФБР: стрелявший в Трампа более года готовился к покушению

В ФБР выяснили, что стрелявший в Трампа более года готовился к покушению

Фото: ТАСС/АР/Gene J. Puskar

Стрелявший в бывшего президента США Дональда Трампа 20-летний Томас Крукс готовился к покушению более года, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя ФБР.

По его данным, злоумышленник скупал оружие, боеприпасы и компоненты для самодельного взрывного устройства. В частности, с весны 2023 года он через интернет сделал 25 покупок оружия и 6 раз закупал химикаты, необходимые для изготовления взрывчатых веществ, уточнил источник.

Крукс якобы скрывался под псевдонимами и использовал зашифрованные аккаунты.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Когда он произносил свою речь, в него несколько раз выстрелили. Охрана быстро увела Трампа со сцены с окровавленным ухом.

В результате стрельбы погиб один человек, еще двое пострадали. Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, а ФБР установило его личность – злоумышленником оказался 20-летний Мэтью Крукс из штата Пенсильвания.

По последним данным, Секретная служба была в курсе неоднозначного поведения Крукса еще за час до покушения на бывшего президента США. Сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо рассказал, что сотрудники спецслужб определили молодого человека как подозрительного из-за наличия дальномера и рюкзака. Однако позже Секретная служба потеряла его из виду.

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