Стрелявший в Трампа оставил послание на игровой платформе перед покушением

Фото: AP Photo/Paul Sancya

Томас Мэтью Крукс, который стрелял в экс-президента США Дональда Трампа, перед покушением оставил послание на игровой платформе Steam, сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеканал Fox News.

"13 июля состоится моя премьера, следите за развитием событий", – написал злоумышленник.

Сервис, на котором стрелок оставил свое сообщение, служит платформой, где геймеры могут общаться и покупать игры.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Когда он произносил свою речь, в него несколько раз выстрелили. Охрана быстро увела Трампа со сцены с окровавленным ухом.

В результате стрельбы погиб один человек, еще двое пострадали. Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, а ФБР установило его личность.

По последним данным, Секретная служба была в курсе неоднозначного поведения Крукса еще за час до покушения на бывшего президента США. Сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо рассказал, что сотрудники спецслужб определили молодого человека как подозрительного из-за наличия дальномера и рюкзака. Однако позже Секретная служба потеряла его из виду.