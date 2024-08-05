Захарова назвала сенсационными новые подробности покушения на Трампа

Фото: AP Photo/John Bazemore

Детали расследования покушения на экс-президента США Дональда Трампа становятся вместо интригующих сенсационными. Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она рассказала, что к этим подробностям относится измерение злоумышленником расстояния от места стрельбы до трибуны с помощью оптического дальномера. При этом она уточнила, что его фотография пересылалась сотрудниками, охраняющими мероприятие.

"То есть человек просто слоняется с дальномером накануне появления охраняемого лица на публике. А секретной службе до этого не было совершенно никакого дела. Или она сделала вид, что нет дела", – подытожила Захарова.

Покушение на Трампа произошло во время его выступления в городе Батлер в Пенсильвании 13 июля. Выстрелы раздались через несколько минут после начала речи политика. Охрана оперативно вывела его со сцены. После этого у Трампа было окровавлено ухо.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого в стрельбе, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника – злоумышленником оказался 20-летний Мэтью Крукс из штата Пенсильвания. В результате выстрелов погиб один присутствовавший на митинге человек, еще двое оказались тяжело ранены.

При этом, по информации ФБР, стрелявший готовился к покушению более года. Так, злоумышленник скупал оружие, боеприпасы и компоненты для самодельного взрывного устройства. В частности, с весны 2023 года он через интернет сделал 25 покупок оружия и 6 раз закупал химикаты, необходимые для изготовления взрывчатых веществ, уточнил источник. Крукс якобы скрывался под псевдонимами и использовал зашифрованные аккаунты.

