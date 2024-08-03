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03 августа, 10:48

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CNN: женщину задержали в США по подозрению в угрозах Трампу

Женщину задержали в США по подозрению в угрозах Трампу

Фото: depositphotos/belchonock

В Вашингтоне задержали женщину, подозреваемую в угрозах в адрес экс-президента США Дональда Трампа и ношении оружия без лицензии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Секретная служба США впервые заявила о злоумышленнице накануне днем. Полиция подозревает 41-летнюю Кристину Монтойе из штата Техас в угрозах в адрес Трампа, ношении пистолета без лицензии и хранении незарегистрированного огнестрельного оружия.

Угрозы в адрес Трампа начались 20 июля. При этом полиция не дала никаких подробностей об их содержании.

Покушение на Трампа произошло в ходе его выступления в городе Батлер в Пенсильвании 13 июля. Выстрелы раздались спустя несколько минут после начала речи политика. Охрана оперативно окружила его и увела со сцены. В этот момент у Трампа было окровавлено ухо.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого в стрельбе, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника. В результате выстрелов погиб один присутствовавший на митинге человек, еще двое оказались тяжело ранены.

Спустя некоторое время Трамп положительно высказался о звонке Джо Байдена, который поговорил с ним после покушения. Политик назвал нынешнего лидера государства "прекрасным" и подчеркнул, что их соперничество может быть более цивилизованным.

Трамп заявил, что не будет менять свой график после покушения

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