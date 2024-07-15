Трамп заявил, что оценил звонок Байдена после покушения

Фото: 123RF/palinchak

Экс-президент США Дональд Трамп положительно оценил звонок действующего главы Штатов Джо Байдена, назвав нынешнего лидера государства "прекрасным". Об этом сообщает RT со ссылкой на газету New York Post.

Трамп уточнил, что во время разговора Байден был очень любезным. Экс-президент США также подчеркнул, что их соперничество может быть более цивилизованным.

Покушение на Трампа произошло в ходе его выступления в городе Батлер в Пенсильвании 13 июля. Выстрелы раздались спустя несколько минут после начала речи политика. Охрана оперативно окружила его и увела со сцены. В этот момент у Трампа было окровавлено ухо.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого в стрельбе, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника. В результате выстрелов погиб один присутствовавший на митинге человек, еще двое оказались тяжело ранены.

Американские СМИ также выяснили, что правоохранители расценивали стрелявшего в Дональда Трампа мужчину как угрозу еще до начала митинга. Они обратили на него внимание рядом с местом проведения мероприятия и сразу сочли его поведение у рамок металлоискателя подозрительным.