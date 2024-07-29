Трамп согласился дать показания в качестве потерпевшего по делу о покушении

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Бывший президент США Дональд Трамп даст показания как потерпевший по делу о покушении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ФБР.

Бюро провело свыше 400 опросов в рамках расследования. По данным ведомства, стрелявший в бывшего главу страны был умен, однако не очень общителен и контактировал в основном с ближайшими родственниками.

Как подчеркнул представитель ФБР на брифинге, подозреваемый искал сведения о создании самодельных взрывных устройств.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Когда он произносил свою речь, прозвучало несколько выстрелов. Охрана увела политика со сцены с раненым ухом. В результате случившегося погиб один человек, еще двое пострадали.

Секретная служба государства ликвидировала подозреваемого, а ФБР установило личность злоумышленника.

Позже спецслужбы сообщили, что стрелявший в Трампа действовал в одиночку.

