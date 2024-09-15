CNN: власти США расценивают стрельбу рядом с Трампом как попытку покушения

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Власти США расценивают стрельбу рядом с гольф-клубом бывшего президента США Дональда Трампа как попытку покушения на политика, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Собеседник СМИ уверен, что зачинщиком стрельбы был один человек, а его целью был именно политик, который в тот момент был на территории международного гольф-клуба.

В сообщении Белого дома, которое цитируют журналисты, говорится, что президент Штатов Джо Байден уже проинформирован о стрельбе. Уточняется, что Байден "с облегчением" отреагировал на сообщения, что Трамп находится в безопасности.

Новая попытка покушения совершена на бывшего президента США 15 сентября, уточняла ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин. По версии американских СМИ, инцидент случился за пределами гольф-клуба в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. На месте инцидента нашли автомат АК-47, а вероятного стрелка задержали.

