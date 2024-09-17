Байден провел телефонный разговор с Трампом после попытки покушения на республиканца

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Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с экс-лидером Штатов Дональдом Трампом после попытки покушения на него. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает ТАСС.

"Президент Байден только что разговаривал с бывшим президентом Трампом и выразил свое облегчение по поводу того, что он в безопасности", – указано в сообщении.

В Белом доме подчеркнули, что Байден и Трамп провели "сердечный разговор". Сам Трамп также назвал разговор приятным и поблагодарил Байдена за звонок. По словам экс-президента США, в ходе звонка обсуждались меры безопасности и защита со стороны Секретной службы.

15 сентября в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида была совершена новая попытка покушения на Дональда Трампа.

Американец Райан Уэсли Рут просунул дуло своего автомата сквозь цепную ограду у гольф-клуба экс-президента США. Однако сотрудники Секретной службы вовремя заметили мужчину и задержали его. В момент инцидента Трамп находился в 270–450 метрах от места стрельбы.