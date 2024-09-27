CNN: Зеленский продлил свой визит в США ради встречи с Трампом

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Намеревавшийся покинуть Штаты украинский лидер Владимир Зеленский продлил на день свой визит ради встречи с кандидатом на должность президента США от республиканцев Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Ранее экс-президент США заявил, что планирует встретиться с Зеленским в Нью-Йорке 27 сентября. Трамп опубликовал на своей странице в Truth Social письмо украинского лидера, в котором тот заявил, что хочет услышать мысли американского политика "из первых уст". Президент Украины также отметил, что с уважением говорит обо всем, что с связано с Трампом.

"Я считаю, что нам важно установить личный контакт и понять друг друга на 100%", – подчеркнул Зеленский.

СМИ сообщали, что встреча Зеленского с Трампом не состоялась, несмотря на намерения украинского лидера. Приближенные Трампа рассказали журналистам, что оба политика разделяли планы об этой встрече. Однако к моменту прибытия Зеленского в Штаты даты возможных переговоров так и не были назначены.

