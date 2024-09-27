Зеленский на встрече с Трампом затронул тему выборов в США

Фото: ТАСС/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом затронул тему американских выборов и попытался убедить экс-президента страны в том, что не относится к противникам республиканцев, передает ТАСС.

Украинский лидер заявил, что решил встретиться с Трампом, так как хотел представить ему свой "план победы", ведь еще неизвестно, кто встанет во главе Белого дома.

"Поэтому я решил встретиться с обоими кандидатами, при всем уважении к ним", – добавил Зеленский.

Ранее Трамп на встрече с Зеленским пообещал , что в случае своей победы на выборах урегулирует конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Он отметил, что ему удастся найти решение, которое устроит обе стороны конфликта. Также бывший президент США подчеркнул, что у него хорошие отношения как с Зеленским, так и с Владимиром Путиным.