Трамп на встрече с Зеленским пообещал найти решение конфликта на Украине

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах урегулирует конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Об этом пишет ТАСС.

"Мы сможем найти решение, которое устроит обе стороны", – сказал он в ходе своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он добавил, что у него хорошие отношения как с Зеленским, так и с Владимиром Путиным.

Ранее американские СМИ со ссылкой на свои источники заявили, что украинский президент планировал уже покинуть США, но продлил свой визит ради встречи с Трампом.

Сам американский политик ранее заявлял, что у Киева больше нет козырей, которые бы помогли завершить конфликт в свою пользу. Он уточнял, что Зеленскому нужно было уступить еще до начала СВО. Однако теперь, добавлял Трамп, Украины не существует, так как невозможно заменить поврежденные города и вернуть людей.

