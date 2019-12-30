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Технологии

15:16

В Сети опубликовали предварительный дизайн второго поколения iPhone SE

технологии

Фото: соцсети

Рендеры (предварительный дизайн) второй версии iPhone SE представили в Сети. Новое устройство рассчитано на ценовую категорию до 400 долларов. Об этом сообщает "Газета.ру".

Первый смартфон iPhone SE обрел значительную популярность в России. Помимо принадлежности к известному бренду, аппарат мог похвастаться доступной ценой и хорошими техническими характеристиками.

По предварительной информации, iPhone SE2 оснастят LCD-экраном с диагональю 4,7 дюйма, процессором А13 и 3 гигабайтами оперативной памяти. Ожидаемая емкость аккумулятора по современным меркам будет незначительной – всего 2000 мАч. Зарядить его можно будет и с помощью беспроводного оборудования.

Обновленный смартфон доступной категории выпустят с 64 и 128 гигабайтами внутренней памяти. На передней панели могут сохранить механическую кнопку "Домой" и разъем Lightning для подключения зарядки и периферических устройств.

Как следует из рендеров, производители, возможно, предложат пользователям четыре цвета – белый, черный, ярко-красный и желтый. Новые гаджеты поступят в продажу в марте 2020 года. Помимо iPhone SE2, на предстоящий год Apple запланировала запустить новую линейку премиальных смартфонов.

По информации аналитической компании Counterpoint Research, самым продаваемым смартфоном стал гаджет от Apple, а именно iPhone XR. "Бюджетный" флагман значительно опережает ближайших конкурентов.

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