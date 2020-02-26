Apple не позволяет использовать свой продукт персонажам-злодеям в кино

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Режиссер Райан Джонсон рассказал об особенностях работы компании Apple над имиджем своего продукта, сообщает "Кинопоиск".

Он отметил, что фирма по производству различных гаджетов не допускает использования своего продукта персонажами-злодеями в фильмах. При этом само появление смартфона iPhone в кинолентах вполне допускается.

"Apple позволяет использовать iPhone в фильме, но – и это чрезвычайно важный момент – когда вы смотрите детектив, плохие парни не могут использовать iPhone на камеру", – поделился Джонсон.

Он иронично заметил, что после разглашения этой информации каждый режиссер, в чьем произведении есть тайный злодей, захочет расправиться с ним.

Ранее стало известно, что компания Pixar скоро выпустит фильм "Вперед" о приключениях братьев-эльфов. В нем появится первый официальный ЛГБТ-персонаж в лице девушки-циклопа по имени Спектр.

Также анонсировали трейлер сериала "Охотники", в котором играет знаменитый Аль Пачино.