Трейлер сериала "Охотники" с Аль Пачино появился в Сети

Фото: стоп-кадр трейлера к сериалу "Охотники", 2020 год, реж. Н. МакКормик, У. Йип, А. Гомес-Рехон

В Сети опубликовали трейлер сериала "Охотники", режиссером которого выступили Нельсон МакКормик, Уэйн Йип и Альфонсо Гомес-Рехон, сообщает "Газета.ру".

Действие сериала происходит в Соединенных Штатах в 1970-х годах. В городе образуется мощная фашистская ячейка, члены которой избежали наказания за преступления во время Второй мировой войны и теперь намереваются создать в Штатах Четвертый рейх. Помешать им пытается команда охотников во главе с Мейером Офферманом, роль которого в сериале исполняет Аль Пачино.

Также в фильме играют Грег Остин, Джеррика Хинтон, Джош Рэднор, Логан Лерман и другие актеры.

Отмечается, что премьерный показ сериала должен состояться 21 февраля на видеосервисе Amazon. В первом сезоне будет 10 эпизодов.

Ранее в Сети появилось первое видео со съемок "Отряда самоубийц 2". На кадрах запечатлена массовая сцена на улицах города – актеры массовки пытаются убежать от некой угрозы, которая не попала в объектив камеры.