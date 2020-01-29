Вышел тизер-трейлер фильма "Форсаж 9"

Видео: youtube.com/Fast Family



Опубликован первый тизер-трейлер фильма "Форсаж 9" Джастина Лина, сообщает "Газета.ру".

В ролике Доминик Торетто (Вин Дизель) и Летти Ортис (Мишель Родригес) живут на ферме. В финале Ортис надевает на сына крест на цепочке, надеясь, что он защитит ребенка от того, с чем придется столкнуться семье.

В июне Вин Дизель объявил о начале съемок "Форсажа 9", прикрепив к своему посту в Instagram видео с первого дня съемок новой картины.

"Мы только что завершили первый съемочный день", – написал актер, поблагодарив фанатов франшизы, которые ожидают выхода новой части.

Премьера "Форсажа 9" в российских кинотеатрах состоится 21 мая 2020 года.