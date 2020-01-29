В Сети появился первый трейлер мультфильма Mortal Kombat

Фото: скриншот видео youtube.com/IGN

Студия Warner Bros. представила первый трейлер мультфильма по мотивам известной серии видеоигр Mortal Kombat. Об этом сообщает издание "Газета.ру".

В ролике представлены главные герои сериала, такие как Лю Канг, Рэйден, Скорпион и Саб-Зиро. По сюжету бойцам предстоит сразиться между собой за судьбу измерения, которое они представляют.



Режиссером мультфильма стал Итан Сполдинг, известный как автор полнометражного анимационного фильма "Бэтмен: Нападение на Аркхэм". Один из авторов оригинального Mortal Kombat, Эд Бун, выступил консультантом проекта.

Премьера "Mortal Kombat: Месть Скорпиона" запланирована на весну 2020 года. По мотивам игровой вселенной ранее сняли два полнометражных фильма и мультсериал.

