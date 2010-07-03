Вин Дизель показал видео со съемок нового "Форсажа"

Фото: Instagram.com/vindiesel

Вин Дизель объявил о начале съемок "Форсажа 9". К своему посту в Instagram Дизель прикрепил видео с первого дня съемок новой картины.

"Мы только что завершили первый съемочный день", – заявил актер.

Он также поблагодарил фанатов франшизы, которые ожидают выхода новой части.

В 2017 году Вин Дизель был назван самым кассовым актером по версии журнала Forbes. Первое место в этом рейтинге досталось американскому актеру, во многом благодаря успеху франшизы "Форсаж 8".

Таковы данные сайта Box Office Mojo, который отслеживает сборы фильмов в прокате.