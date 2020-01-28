Компания Paramount решила возродить франшизу "Трансформеры"

Фото: кадр из фильма “Трансформеры: Последний рыцарь”, режиссер Майкл Бэй

Американская компания Paramount Pictures планирует возродить франшизу "Трансформеры" и снять два новых полнометражных фильма. Об этом сообщает "Газета.ру".

Сценаристами картин выступят Джеймс Вандербилт и Джоби Харольд. В основу проекта Вандербилта ляжет сериал "Трансформеры: Битвы зверей", который рассказывает о войне Максималов и Предаконов. Действие картины Харольда развернется во вселенной "Бамблби".

Информации о режиссерах обеих лент пока нет. При этом уже известно, что актерский состав будет полностью обновлен.

Первый фильм "Трансформеры" вышел на большие экраны в 2007 году. После этого Майкл Бэй выпустил еще три картины: "Трансформеры: Темная сторона Луны", "Трансформеры: Эпоха истребления" и "Трансформеры: Последний рыцарь".

Ранее в США начались съемки нового фильма "Бэтмен". В Сети была опубликована фотография с традиционной съемочной "хлопушкой", которая была сделана в первый день съемок.

