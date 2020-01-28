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Культура

16:45

Джим Керри назвал условия съемки в сиквеле "Маски"

досуг культура кино

Фото: стоп-кадр из фильма "Маска", 1994 год, реж. Чак Рассел

Американский актер Джим Керри объяснил, на каких условиях мог бы вернуться к роли Маски в одноименном голливудском фильме. Как сообщает издание "Газета.ру", артист будет готов составить компанию хорошему режиссеру.

"Я не хочу сниматься в таком фильме просто ради факта съемок. Я сделаю это, если найдется безумный режиссер-визионер. Конечно", – заявил Керри.

Первая часть фильма "Маска" была представлена в кинотеатрах в 1994 году. По сюжету, Джим Керри сыграл роль банковского служащего Стэнли Ипкисса, жизнь которого резко меняется с появлением древней волшебной маски. Вольное продолжение картина получила в 2005 году. Керри не участвовал в съемках.

Ранее стало известно, что ремейком другого известного фильма конца прошлого века, "Кошмар на улице Вязов", займется режиссер Александр Ажа. В фильмографии автора уже есть несколько ужастиков. Как заявил сам Ажа, для него назначение на пост режиссера стало возможностью изучить пугающий мир оригинала.

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