Disney выпустит ремейк "Бэмби"

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Фото: кадр из мультфильма "Бэмби"/реж. Джеймс Элгар
Студия Disney собирается снять игровой ремейк классического мультфильма "Бэмби", вышедшего на экраны в 1942 году, сообщает We Got This Covered.
По данным издания, проект выполнят с помощью современных технологий, используемых в новом гиперреалистичном "Короле Льве" Джона Фавро.
При этом в самой кинокомпании официального подтверждения о пересъемке мультфильма пока не дали.
"Бэмби" – один из ранних проектов кинокомпании Disney. Его создали по мотивам книги австрийского писателя и журналиста Феликса Зальтена. Главный герой анимационной ленты – очаровательный добрый олененок, живущий в лесу в компании других животных. После того, как маму Бэмби убивает охотник, малыш вынужден учиться жить без ее присмотра.
Летом 2019 года на большие экраны вышел обновленный анимационный фильм Disney "Король Лев". Картина стала самой обсуждаемой кино-премьерой.
Кинокартина снята в стиле фотореалистичной компьютерной анимации. Сюжет – такой же как и в классическом мультфильме. Симба, Тимон и Пумба благодаря новым технологиям получились очень реалистичными.
По информации СМИ, прообразом Симбы из фильма "Король Лев" стал детеныш льва из зоопарка Далласа. Девочка по кличке Бахати носила титул самой очаровательной малышки зоосада. Ей заинтересовались в Disney и уже с нее рисовали образ главного героя звездной ленты.
В мае этого года Disney выпустил киноверсию "Аладдина", снятую Гаем Ричи, а в июле – "Короля Льва" Джона Фавро.
В скором времени планируется выход "Русалочки". Роль Ариэль в игровом ремейке культового мультфильма 1989 года сыграет 19-летняя темнокожая певица Холли Бэйли.
Также студия Disney заявила о намеренности переснять мультсериал "Чип и Дейл спешат на помощь". Отмечается, что кинокомпания планирует отснять 39 серий по семь минут. В качестве главных персонажей в сериал вернутся бурундуки Чип и Дейл в обновленном образе.
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