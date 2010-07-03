Disney планирует снять сиквел "Аладдина"

Фото: кадр из фильма “Алладин”, режиссер Гай Ричи

Студия Disney может снять продолжение "Аладдина" Гая Ричи. Эту информацию порталу Comicbook подтвердил продюсер Дэн Лин.

"Нам кажется, что еще есть что рассказать. Так что, не раскрывая подробностей, мы однозначно изучаем, что еще можно сделать с этой франшизой", – сказал продюсер.

Вышедший в прокат в мае новый "Аладдин" собрал в прокате более миллиарда долларов. В российском прокате картина также шла в лидерах – за выходные фильм собрал 413,5 миллиона рублей.

Главную роль в фильме исполнил актер Мена Массуд, принцессу Жасмин – Наоми Скотт, Джинна – Уилл Смит.

Оригинальный мультфильм вышел в 1992 году.