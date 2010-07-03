Фильм "Аладдин" возглавил российский прокат

Фото: Москва 24/Андрей Никеричев

Музыкальная кинолента Гая Ричи "Аладдин" возглавила российский прокат. За выходные фильм собрал 413,5 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

На втором месте расположился анимационный фильм "Тайная жизнь домашних животных 2". Сборы за уикенд составили 150,8 миллиона рублей.

Третье место, собрав 94,2 миллиона рублей, занял лидер прошлой недели – фильм Роба Леттермана "Покемон. Детектив Пикачу".

На четвертой строчке в списке – боевик Чада Стахелски "Джон Уик 3" c Киану Ривзом и Холли Берри в главных ролях. Сумма сбора за выходные – 83,6 миллиона рублей.

Пятерку лидеров замыкает новинка проката – американский фильм ужасов от Дэвида Яровески "Гори, гори ясно". Кассовые сборы за первую неделю проката составили 48,2 миллиона рублей.

Ранее были названы лауреаты Каннского кинофестиваля. Российский режиссер Кантемин Балагов получил сразу две премии за фильм "Дылда". Он получил награду федерации кинопрессы и за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд". Его фильм рассказывает о тяжелой судьбе двух женщин в послевоенном Ленинграде, которые до последнего боролись за восстановление мирной жизни после второй мировой войны.

72-й Каннский фестиваль проходил во Франции с 14 по 25 мая. В конкурсной программе принимали участие 21 фильм.