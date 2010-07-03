Режиссер Балагов получил награду федерации кинопрессы на Каннском фестивале

Российский режиссер Кантемин Балагов получил награду федерации кинопрессы на Каннском фестивале за фильм "Дылда". Об этом сообщает "Интерфакс".
Фильм "Дылда" повествует о тяжелой судьбе двух женщин в послевоенном Ленинграде, которые до последнего боролись за восстановление мирной жизни после второй мировой войны. Роли в картине исполнили Василиса Перелыгина, Виктория Мирошниченко, Ксения Кутепова.
Ранее за свой фильм режиссер получил награду за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд".
27-летний Балагов в 2017 году дебютировал на фестивале с фильмом "Теснота" и получил приз ФИПРЕССИ.
72-й Каннский фестиваль проходит во Франции с 14 по 25 мая. В конкурсной программе участвует 21 фильм.
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