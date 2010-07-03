Опубликован финальный трейлер мультфильма "История игрушек 4"

Видео: Disney Россия

Компания Disney/Pixar опубликовала финальный трейлер анимационного фильма "История игрушек 4".

Действие четвертой части развернется сразу после того, как главный герой Вуди обретет новую хозяйку Бонни. У нее есть любимая игрушка – пластиковая вилка. Вместе игрушки отправятся в неизведанный мир.

"Первый день в детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с некоторыми из старых друзей и даже романтической истории", – говорится в официальном описании ролика.

Создатели мультфильма обещают сделать мультфильм максимально глубоким и трогательным.

В России фильм выйдет 20 июня 2019 года. Режиссер анимационного фильма – Джош Кули, известный по мультфильмам "Головоломка" и "Вверх". Роли озвучивали Киану Ривз, Патриша Аркетт, Кристина Хендрикс, Том Хэнкс, Джордан Пил и Энни Поттс.

Первая лента "История игрушек" вышла в прокат в 1995 году. Сиквел последовал в 1999 году, а третья серия – в 2010 году. Третья часть выдвигалась на пять "Оскаров" и в результате получил награды Американской киноакадемии в двух номинациях ("Лучшая анимационная полнометражная лента" и "Лучшая песня").

