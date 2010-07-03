В Сети появился новый трейлер "Аладдина" Гая Ричи

Фото: кадр из трейлера фильма "Аладдин", режиссер Гай Ричи

Компания Disney опубликовала на своем YouTube-канале новый трейлер фильма "Аладдин". Режиссером картины стал Гай Ричи, а одну из главных ролей – синекожего Джинна из лампы – исполнил Уилл Смит.

Самого Аладдина сыграл Мена Массуд, Жасмин – Наоми Скотт, Джафара – Марван Кензари. Премьера "Аладдина" состоится 22 мая. В российский прокат фильм выйдет днем позже, 23 мая.



Оригинальная версия увидела свет в 1992 году. Анимационная лента Рона Клементса и Джона Маскера получила два "Оскара", выиграв в номинациях "Лучшая песня" и "Лучший оригинальный саундтрек". В мировом прокате мультфильм заработал 500 миллионов долларов.