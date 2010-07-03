В Сети появился первый трейлер фильма "Король лев"

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Walt Disney Studios представила официальный трейлер фильма "Король Лев". Адаптация культового мультфильма 1994 года в CGI-формате (computer-generated imagery) выйдет на экраны в июле 2019 года.



Режиссером фильма стал Джон Фавро. В 2016 году вышла его работа "Книга джунглей" по "Маугли", она заняла пятое место в списке самых коммерчески успешных фильмов года и собрала более 960 миллионов долларов.

В новом "Короле Льве" Симбу озвучит актер и музыкант Дональд Гловер, Налу – певица Бейонсе, Тимона и Пумбу – Билли Айкнер и Сет Роген.

В тизере, который вышел в ноябре 2018 года, звучала песня Circle of Life – узнаваемый саундтрек к оригинальному мультфильму. Над саундтреком нового фильма также работал Элтон Джон.