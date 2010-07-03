Русалочку в новом фильме Disney будет играть темнокожая актриса

Фото: кадр из фильма "Русалочка", 1989 год, реж. Рон Клементс, Джон Маскер
Роль Ариэль в игровом ремейке культового мультфильма "Русалочка" 1989 года сыграет 19-летняя темнокожая певица Холли Бэйли. Об этом киностудия Walt Disney сообщила в своем Twitter.
Роль Ариэль для Бэйли станет дебютной. Сама певица после этой новости написала в соцсетях о том, что мечты сбываются.
Холли Бэйли известна как исполнительница RnB композиций в составе группы Chloe x Halle, получившей в этом году номинацию на "Грэмми" в категории "Лучший новый артист".
Ранее сообщалось, что роль друга Ариэль Флаундера досталась звезде фильма "Комната" Джейкобу Трембле. Главную же злодейку мультфильма морскую ведьму Урсулу сыграет дважды номинантка на "Оскар" Мелисса Маккарти.
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