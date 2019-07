Русалочку в новом фильме Disney будет играть темнокожая актриса

Роль Ариэль в игровом ремейке культового мультфильма "Русалочка" 1989 года сыграет 19-летняя темнокожая певица Холли Бэйли. Об этом киностудия Walt Disney сообщила в своем Twitter.

Роль Ариэль для Бэйли станет дебютной. Сама певица после этой новости написала в соцсетях о том, что мечты сбываются.

Холли Бэйли известна как исполнительница RnB композиций в составе группы Chloe x Halle, получившей в этом году номинацию на "Грэмми" в категории "Лучший новый артист".

Ранее сообщалось, что роль друга Ариэль Флаундера досталась звезде фильма "Комната" Джейкобу Трембле. Главную же злодейку мультфильма морскую ведьму Урсулу сыграет дважды номинантка на "Оскар" Мелисса Маккарти.

Just Announced: Halle Bailey has been cast in the upcoming live-action reimagining of The Little Mermaid. https://t.co/YnLAdbZSmN pic.twitter.com/Y4B0ZKfuIr