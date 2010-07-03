Компания Disney переснимет мультфильм "Чип и Дейл"

Фото: кадр из мультфильма “Чип и Дейл”, Walt Disney

Студия Disney заявила о намеренности переснять мультсериал "Чип и Дейл спешат на помощь". Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что кинокомпания планирует отснять 39 серий по семь минут. В качестве главных персонажей в сериал вернутся бурундуки Чип и Дейл в обновленном образе.

"Чип и Дейл спешат на помощь" появился в эфире весной 1989 года. Главными героями мультсериала являются диснеевские персонажи – бурундуки Чип и Дейл, а также их друзья мышь-изобретательница Гайка, мышь Рокфор и его друг – муха по имени Вжик.

Ранее компания Disney/Pixar опубликовала финальный трейлер анимационного фильма "История игрушек 4". Создатели мультфильма обещают сделать мультфильм максимально глубоким и трогательным. В России фильм выйдет 20 июня 2019 года.

