"Король лев" вновь лидирует в российском прокате на выходных

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Анимационный фильм "Король лев" снова возглавил российский кинопрокат. Картина собрала 513,5 миллиона рублей за прошедшие выходные. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Экспертами были предоставлены данные за период с 25 по 28 июля. Приключенческий фильм режиссера Джона Фавро стал ремейком мультфильма 1994 года от студии Disney. Кинокартина снята в стиле фотореалистичной компьютерной анимации. Прокат фильма в России стартовал 18 июля.

На второй строчке рейтинга расположился фантастический боевик "Человек-паук: Вдали от дома". Третье место по сборам за выходные занял фильм "Видок: Охотник на призраков".

За первые 4 дня проката, с 18 по 21 июля, "Король Лев" собрал более полутора миллиардов рублей. При этом некоторые зрители заявили, что из-за излишней реалистичности им не хватило душевности.

Ранее в Африке фотограф-любитель из Милана выложил в соцсети снимок одноглазого льва, в котором пользователи увидели Шрама из "Короля Льва". Известно, что животное имеет кличку Бенна.