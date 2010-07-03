"Король лев" вновь лидирует в российском прокате на выходных

Анимационный фильм "Король лев" снова возглавил российский кинопрокат. Картина собрала 513,5 миллиона рублей за прошедшие выходные. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
Экспертами были предоставлены данные за период с 25 по 28 июля. Приключенческий фильм режиссера Джона Фавро стал ремейком мультфильма 1994 года от студии Disney. Кинокартина снята в стиле фотореалистичной компьютерной анимации. Прокат фильма в России стартовал 18 июля.
На второй строчке рейтинга расположился фантастический боевик "Человек-паук: Вдали от дома". Третье место по сборам за выходные занял фильм "Видок: Охотник на призраков".
За первые 4 дня проката, с 18 по 21 июля, "Король Лев" собрал более полутора миллиардов рублей. При этом некоторые зрители заявили, что из-за излишней реалистичности им не хватило душевности.
Ранее в Африке фотограф-любитель из Милана выложил в соцсети снимок одноглазого льва, в котором пользователи увидели Шрама из "Короля Льва". Известно, что животное имеет кличку Бенна.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.