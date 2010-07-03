В Африке нашли двойника Шрама из "Короля льва"

Фото: Instagram/Fabrizio Bignotti

В одном из кенийских заповедников фотографом был найден одноглазый хищник. В нем пользователи увидели Шрама из мультфильма "Король Лев". Об этом сообщает Daily Mail.

Животное заснял фотограф-любитель из Милана. По его словам, он путешествовал по Масаи-Мара, где и натолкнулся на одноглазого льва по кличке Бенна.

Фотограф вложил фото в Instagram, где пользователи заметили сходство животного со Шрамом из знаменитого мультфильма. Сам автор отметил, что Бенна потерял глаз в жесткой схватке.

Ранее сообщалась, что кинолента по мотивам мультфильма "Король Лев" возглавила российский прокат в минувшие выходные. Некоторые зрители отметили, что в новой экранизации им не хватило душевности.