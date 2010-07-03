Полиция проверяет информацию о гибели кошек в Москве

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Полиция Москвы проводит проверку заявлений об отравлении десятков кошек на севере Москвы. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

"В отдел МВД по району Аэропорт поступило сообщение от граждан о жестоком обращении с животными. Служба участковых инспекторов проверяет факты, указанные в заявлениях", – заявила пресс-служба столичной полиции.

Ранее сообщалось, что жители района Сокол объявили войну кэтхантерам. Люди жалуются, что неизвестные травят кошек в их дворах: уже погибли как минимум 50 животных.

Местные жители обратились с заявлением в управу, полицию и прокуратуру. Они подчеркнули, что важно поднять в обществе проблему бесконтрольной продажи медицинских препаратов, которые легко можно использовать как яды.



Жестокие расправы над животными в Москве происходили и раньше. В декабре 2018 года в ЖК "Бутово парк" кто-то истреблял местных собак, разбрасывая по двору отравленные продукты.

Зоозащитники отмечают, что травля животных уголовно наказуема. За это предусмотрены общественные работы или лишение свободы, но живодеры почти всегда остаются безнаказанными.

