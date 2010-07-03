В районе Сокол неизвестные отравили около 50 кошек

Жители района Сокол объявили войну кэтхантерам. Они написали заявление в полицию, прокуратуру и местную управу о том, что кто-то травит кошек в их дворах. Уже погибли по меньшей мере 50 хвостатых. Что делать в подобных ситуациях, выяснил Иван Федотов.

Такие мрачные видеоролики на улице Планетной снимают с начала июня. Неизвестные планомерно разбрасывали и разливали отраву во дворе. Погибло больше 30 бездомных кошек.

Местные жители выходят на дежурство. Дежурить пришлось и самому известному жителю, культовому рэперу 1990-х Вису Виталису. Произошедшее идеально вписывается в стилистику и атмосферу его самого известного клипа 15-летней давности "Белое гетто".

"Начиная примерно с конца мая их начали травить. Было примерно 8 рейдов: это явно рейды, ночные. Проходят в час, два ночи ориентировочно. Мы находили по 6, по 8 трупов. Это либо частные лица [охотятся на кошек], либо организация, которая этим занимается за деньги", – сказал Виталис.

Люди говорят, что кошки были хоть и бездомные, но не безнадзорные. Местные жители подкармливали их, ухаживали за ними и даже стерилизовали, чтобы контролировать численность. Местные жители жалуются, что с сокращением числа кошек из-за хантеров в районе стало больше крыс, которые теперь могут спокойно бегать.

Они звонили во все местные аптеки и выяснили, что кто-то закупал целыми коробками сильнодействующие лекарства, которые можно использовать как яд.

Жестокие расправы над животными в Москве происходили и раньше. В декабре 2018 года в ЖК "Бутово парк" кто-то задался целью истребить местных собак и разбросал по двору отравленные продукты.

Зоозащитники отмечают, что травля животных уголовно наказуема. За это предусмотрены общественные работы или даже лишение свободы, но живодеры почти всегда остаются безнаказанными.

"К сожалению, закон никак не помог нам ввести в эксплуатацию и сделать дееспособной статью 245 УК. Она не работает. По той формулировке, которая есть сегодня, сложно доказать, что у нас есть цель причинения страданий из хулиганских или корыстных побуждений. Вот нету у него этих побуждений, просто он считает себя санитаром леса, он может взять и убить!" – заявила зоозащитник и юрист Маргарита Гаврилова.

Жители домов на Планетной улице обратились в управу, полицию и прокуратуру. Они хотят напомнить о проблеме бесконтрольной продажи некоторых медицинских препаратов, которые очень легко превратить в яд.

