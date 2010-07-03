Фредди Крюгер вернется на экраны

Фото: кадр из фильма "Кошмар на улице Вязов", 1984 год, реж. Уэс Крэйвен

Перезапуском "Кошмара на улице Вязов" займется французский продюсер и режиссер Александр Ажа, известный по фильмам ужасов "По ту сторону двери", "У холмов есть глаза", "Зеркала" и "Кровавая жатва".

"Кошмар на улице Вязов" – один из самых травматичных фильмов моего детства, и я бы очень хотел изучить его, это целый мир, который можно исследовать", – цитирует режиссера издание Screen Rant.

Триллер "Кошмар на улице Вязов" (A Nightmare on Elm Street) о маньяке с обожженным лицом и пальцами-ножами, убивающем подростков, пробираясь в их сны, переснимали несколько раз. В 1984 году вышла первая версия ленты режиссера Уэса Крэйвена. В 2010 году ремейк фильма выпустил режиссер Сэмюэл Байер. Кроме того, несколько фильмов о Фредди Крюгере выпускались в период с 1985 по 2003 год. Серия "Фредди против Джейсона", снятая в 2003 году Ронни Ю, считается одной из самых кассовых в истории франшизы – она собрала в прокате более 25 миллионов долларов.

