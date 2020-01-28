Стартовали съемки "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном

Фото: twitter.com/mattreevesLA

Начались съемки нового фильма "Бэтмен", об этом рассказал режиссер картины Мэтт Ривз в своем Twitter, сообщает "Газета.ру".

В социальной сети была опубликована фотография с традиционной съемочной "хлопушкой", которая была сделана в первый день съемок.

По надписи на хлопушке можно понять, что в производстве находится уже семнадцатая сцена фильма.

Ранее стало известно, что актер Колин Фаррелл планирует сыграть злодея в новом фильме о Бэтмене. Сообщается, что ему предложили сыграть роль Пингвина.

Кроме того, в роли главного героя выступит Роберт Паттинсон, а на роль Женщины-кошки утверждена Зои Кравиц. Премьера картины запланирована на 25 июня 2021 года.