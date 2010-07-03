Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

18:01

Колин Фаррелл может сыграть злодея в новом "Бэтмене"

культура кино

Фото: ТАСС/ZUMA/ Armando Gallo

Актер Колин Фаррелл может сыграть злодея в новом фильме о Бэтмене. По информации издания Variety, ему предложили сыграть роль Пингвина.

Отмечается, что дворецкого Альфреда Пенниуорта может сыграть Энди Серкис. Выход картины состоится 25 июня 2021 года. Фильм снимет Мэтт Ривз, режиссер лент "Монстро", "Планет обезьян: Революция". Главная роль досталась Роберту Паттинсону, на роль женщины-кошки утверждена Зои Кравиц.

В фильме "Бэтмен возвращается" (1992) противника супергероя сыграл Дэнни Де Вито, в сериале "Готэм" (2014-2019) – Робин Лорд Тейлор.

В октябре в прокат вышел "Джокер", снятый по мотивам комиксов о Бэтмене. За первые три недели проката картина Тодда Филлипса собрала более 700 миллионов долларов. Студия Warner Bros. выдвинула "Джокера" на премию "Оскар" в 16 номинациях.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика