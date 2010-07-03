Колин Фаррелл может сыграть злодея в новом "Бэтмене"

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Актер Колин Фаррелл может сыграть злодея в новом фильме о Бэтмене. По информации издания Variety, ему предложили сыграть роль Пингвина.

Отмечается, что дворецкого Альфреда Пенниуорта может сыграть Энди Серкис. Выход картины состоится 25 июня 2021 года. Фильм снимет Мэтт Ривз, режиссер лент "Монстро", "Планет обезьян: Революция". Главная роль досталась Роберту Паттинсону, на роль женщины-кошки утверждена Зои Кравиц.

В фильме "Бэтмен возвращается" (1992) противника супергероя сыграл Дэнни Де Вито, в сериале "Готэм" (2014-2019) – Робин Лорд Тейлор.

В октябре в прокат вышел "Джокер", снятый по мотивам комиксов о Бэтмене. За первые три недели проката картина Тодда Филлипса собрала более 700 миллионов долларов. Студия Warner Bros. выдвинула "Джокера" на премию "Оскар" в 16 номинациях.

